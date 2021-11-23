Arsenal efsanesi Sol Campbell, beIN Sports'ta Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil'i değerlendirdi.



İşte Sol Campbell'ın sözleri:



"Türkiye çok tutkulu bir futbol ülkesi. Ben de futbola tutkuyla yaklaşıyorum.



Türkiye'nin İngiltere'ye karşı oynadığı maçta buradaydım. Çok gergin bir atmosfer vardı. Beckham bir penaltı kaçırmıştı. Biz işimizi yaptık. Bu tutku biraz daha sürdü. Tünelde de devam etti. Daha sonra herkes sakinleşti. Bazen anın ateşiyle insanlar kendilerini kaybediyorlar. Futbolun tutkulu olmasının bir yanı."



"ARSENAL'DE HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖREMEDİ"



"Mesut Özil'in burada ne yaptığını takip ediyorum. Form tutması biraz süre aldı. Bütün maçları izleyemiyorum ama Mesut Özil'in neler yaptığını takip ediyorum. Çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu. Arsenal'de hak ettiği değeri göremedi. Kulüpten dışlandı. Muhteşem bir oyuncu. Burada kendini göstermesi için şartlar oluştu. Harika bir oyuncu ve iyi bir mentalitesi var. Genç oyunculara da yardımcı olur burada."



"HER TAKIMI İYİ TAKIM HALİNE GETİRİR"



"Wenger ile Özil hakkında çok konuşmadık ama İngiltere'de yanlış anlaşıldı. İnanılmaz derecede yetenekli bir oyuncu. Sahadaki çalışkanlığı yanlış anlaşılmış olabilir. Belki çok fazla koşuyor görülüyor olabilir ama topu ayağına aldığında ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. İngiltere'de insanlar sadece Mesut'un koşusuna takıldı ama Mesut her takımı çok iyi takım haline getirecek çapta biri."



"İNSANLARI HAKSIZ ÇIKARMAYA DEVAM EDECEKTİR"



"Mesut, karşı karşıya pozisyonda ya kaçırmaz ya da kaleciyi çalıştırır. Çok zeki biridir. İnsanları haksız çıkarmaya devam edecektir."



