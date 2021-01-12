Sokratis transferinde Fenerbahçe'ye yeni rakip

Fenerbahçe'nin stoper listesinin başında yer alan Sokratis Papastathopulos için Genoa'nın ardından Real Betis'in de devrede olduğu öğrenildi.

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Sokratis transferinde Fenerbahçe'ye yeni rakip
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12 Ocak 2021 09:18
Sarı-lacivertlilerin stoper listesinin başında yer alan Sokratis Papastathopulos için Genoa'nın ardından yeni bir ciddi rakip çıktı.

Sky Sports'un haberine göre Real Betis, 32 yaşındaki Yunan futbolcuyla anlaşmaya hayli yaklaştı. Sarı-lacivertliler, savunmanın göbeği için Sokratis dışında Michailidis, Szalai ve Simon Deli gibi isimlerle de ilgileniyor.




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