Sarı-lacivertlilerin stoper listesinin başında yer alan Sokratis Papastathopulos için Genoa'nın ardından yeni bir ciddi rakip çıktı.Sky Sports'un haberine göre Real Betis, 32 yaşındaki Yunan futbolcuyla anlaşmaya hayli yaklaştı. Sarı-lacivertliler, savunmanın göbeği için Sokratis dışında Michailidis, Szalai ve Simon Deli gibi isimlerle de ilgileniyor.