Sokak ortasında resmen madara etti

Herhangi bir arkadaşınızın böyle bir yeteneğe sahip olmasını istemezsiniz.

24 Temmuz 2018 15:40
Sokak ortasında resmen madara etti
Herhangi bir arkadaşınızın böyle bir yeteneğe sahip olmasını istemezsiniz.


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