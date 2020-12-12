Sokağa çıkma yasağında seyahat izni alınır mı? Sokağa çıkma seyahat izni nasıl alınır?

81 il için sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayınlanan genelgede 65 yaş üstü vatandaşların gün içinde sınırlı zamanda sokağa çıkabilecekleri açıklandu. Bununla birlikte 65 yaş sokağa çıkma izni, 65 yaş seyahat izni nasıl alınır? soruları da beraberinde geldi. Vatandaşlar 65 yaş seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş sokağa çıkma saatleri, 65 yaş sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç para? 65 yaş için şehirlerarası yolculuk izin detayların öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 10:42
Sokağa çıkma yasağında seyahat izni alınır mı? Sokağa çıkma seyahat izni nasıl alınır?
Açıklama yapıldı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar şehirdışı seyahatleri nasıl yapacaklarına ilişkin detaylar 65 yaş seyahat izni diyerek duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 65 yaş seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş şehirlerarası seyahat nasıl yapılır? 65 yaş seyahat belgesi, 65 yaş sokağa çıkma izni nasıl? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Türkiye'nin 82 ilinde sokağa çıkma saatleri 10:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılabilecek. 65 yaş üzeri sokağa çıkma cezası 3150 Türki Lirası'na kadar çıkabiliyor. 65 yaş seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş şehirlerarası seyahat izni almak için okuyabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre haftasonları dışında haftaiçi günlerde 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı: İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199 sistemlerine ulaşmak. Ayrıca edevlet üzerinden 65 yaş üstü seyahat izin belgesi bşavurusu yapabilirsiniz. Telefonunuzla ALO 199 aradığınızda 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak için sorabilirsiniz.



65 YAŞ ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş üstü "Seyahat İzin Belgesi" ile birlikte 65 yaş üstü şehirlerarası yolculuk izin belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

Akıllı telefon uygulaması ile HES kodu alma

HES kodu almak için akıllı telefonunuzdan "Hayat Eve Sığar" isimli uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz uygulamada ilgili adımları takip ederek seyahat izin belgesi için gerekli olan HES kodunuzu alabilirsiniz.



Cep telefonu ile HES kodu alma

Akıllı telefonun dışında her tür cep telefonundan tüm operatörler için HES kodu HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.

E-Devlet üzerinden HES kodu almanız mümkün bunun için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme E-Devlet üzerindeki sayfayı açarak seyahat izin belgesi için gerekli olan HES Kodunuzu alabilirsiniz.

E-DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYIN



Diğer Haberler

Galatasaray transfer listesi netleşti Galatasaray

Galatasaray transfer listesi netleşti
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şut emri Trabzonspor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şut emri
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 2021 planı! Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 2021 planı!
Taylan Antalyalı gen haritasını çıkarttırdı! Galatasaray

Taylan Antalyalı gen haritasını çıkarttırdı!
Fenerbahçe'nin gözdesi Jesus'a transfer izni Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin gözdesi Jesus'a transfer izni
Galatasaray transfer için formül arıyor! Galatasaray

Galatasaray transfer için formül arıyor!
12 Aralık 2020 Seyahat izni nasıl alınır? Bugün seyahat izni nasıl alınır? Gündem

12 Aralık 2020 Seyahat izni nasıl alınır? Bugün seyahat izni nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında seyahat izni alınır mı? Sokağa çıkma seyahat izni nasıl alınır? Gündem

Sokağa çıkma yasağında seyahat izni alınır mı? Sokağa çıkma seyahat izni nasıl alınır?
Haftasonu seyahat edilebilir mi? Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır? Gündem

Haftasonu seyahat edilebilir mi? Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

Beşiktaş'ta bir pozitif vaka çıktı
3

Keçiörengücü'nde bir futbolcu pozitif!
4

Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası
5

TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
6

Gençlerbirliği'nde 10 kişi pozitif
7

Türkiye'de bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı!
8

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe öncesinde tüm testler negatif
9

Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi
10

Samsunspor'un acı günü
yukarı ok