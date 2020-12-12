Sokağa çıkma yasağında seyahat izni alınır mı? Sokağa çıkma seyahat izni nasıl alınır?

Açıklama yapıldı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar şehirdışı seyahatleri nasıl yapacaklarına ilişkin detaylar 65 yaş seyahat izni diyerek duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 65 yaş seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş şehirlerarası seyahat nasıl yapılır? 65 yaş seyahat belgesi, 65 yaş sokağa çıkma izni nasıl? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.Türkiye'nin 82 ilinde sokağa çıkma saatleri 10:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılabilecek. 65 yaş üzeri sokağa çıkma cezası 3150 Türki Lirası'na kadar çıkabiliyor. 65 yaş seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş şehirlerarası seyahat izni almak için okuyabilirsiniz.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre haftasonları dışında haftaiçi günlerde 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı: İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199 sistemlerine ulaşmak. Ayrıca edevlet üzerinden 65 yaş üstü seyahat izin belgesi bşavurusu yapabilirsiniz. Telefonunuzla ALO 199 aradığınızda 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak için sorabilirsiniz.65 yaş üstü "Seyahat İzin Belgesi" ile birlikte 65 yaş üstü şehirlerarası yolculuk izin belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.HES kodu almak için akıllı telefonunuzdan "Hayat Eve Sığar" isimli uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz uygulamada ilgili adımları takip ederek seyahat izin belgesi için gerekli olan HES kodunuzu alabilirsiniz.Akıllı telefonun dışında her tür cep telefonundan tüm operatörler için HES kodu HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.E-Devlet üzerinden HES kodu almanız mümkün bunun için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme E-Devlet üzerindeki sayfayı açarak seyahat izin belgesi için gerekli olan HES Kodunuzu alabilirsiniz.