Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

"İnşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz"

"Hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmedi"

"1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek"

"ABD'ye tıbbi yardım malzemelerini gönderiyoruz"

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim sürelerini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için, hafta sonlarındaki sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da, 1 Mayıs sebebiyle 3 gün sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. 1 Mayıs'tan 3 Mayıs gecesine kadar sürdürülecek sokağa çıkma sınırlandırılmasına riayet etmesini bekliyoruz.Cuma marketler 9-14 arasında açık olacak. Tünelin ucu gözükmüş, fedakarlıkların karşılığını alma vakti gelmiştir.Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Hangi tarihte hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizinle paylaşacağız.Bu zorlu süreçten alnımzın akıyla çıkmayı başardık. Biz, kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye malzeme desteği verdik.31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz, bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz." dedi.Kovid-19 salgını ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasta ve ölüm sayısının günden güne azaldığını belirterek, "Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik." şeklinde konuştu.Erdoğan, "Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık." dedi.1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.Erdoğan, "Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu."55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik." diyen Erdoğan, "Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.