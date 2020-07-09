Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması? (2020)

Bayramda sokağa çıkma yasağı, bayramda kisitlama, kurban bayramı yasak var mı? detayları konusunda Sağlık Bakanımız açıklamalar yaparak vatandaşları aydınlattı. Vatandaşların çok merak ettiği bayramda kısıtlama olacak mı? sorularına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Fahrettin Koca bu konuyla iligli dışarı çıkma yasağı bayramda olacak mı, bayramda kısıtlama, bayramda yasak konularının gündemlerine geldiğini ifade etti. Konuyla ilgili detayları merak edenler Fahrettin Koca'nın açıklamasına kulak kesildi.Yaşanan pandemi sürecinde bir çok kez sokağa çıkma yasağına gidildiğini belirten Koca açıklamasında bu gibi durumların tekrar gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.Fahrettin Koca'nın bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamaları: "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Birtakım tedbirler olabilir, özellikle il bazında kısıtlamalar gündeme gelebilir."Sağlık Bakanı Koca, devletin bazı tedbirleri uygulamaya koyduğuna işaret ederek, "8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz; cenaze merasimi, taziye, mevlit, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz, pazar yerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." bilgisini verdi.