Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede sokağa çıkma yasağının henüz değerlendirme sürecinde olduğunu aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yasağın ilan edilip edilmeyeceğini sorduğunu yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Evde kal" kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Süleyman Soylu, Selvi'ye verdiği yanıtta, "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin

"Soylu dinamik bir süreç dedi"

başlığıyla bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığım görüşmede bir sonuca ulaştım. Bilim Kurulu, koronavirüsle mücadelede etkili olacak her önlemi tartışıyor. Yeter ki bu bilimsel verilere uygun olsun. Zaten şimdiye kadar alınan önlemler de Bilim Kurulu'nun kararları ışığında şekillendi. Bilim Kurulu'nda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı konuşuluyor mu? Edindiğim izlenim, sokağa çıkma yasağının henüz değerlendirme sürecinde olduğu. Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi, "kendi OHAL'ini" ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmada öncelikle önlemler zincirinden söz ediliyor. Birbirini tamamlayan tedbirler demek daha doğru.

1- "Evde kal" kampanyasıyla öncelikle kişilerin sosyal izolasyonu sağlandı.

2- 65 yaş ve üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar başta olmak üzere risk grubunun sosyal izolasyonu sağlandı.

Son söz: Asıl önemli olan uygulama. Vatandaşlarımızın bu karara uygun olarak izolasyonu sağlamaları lazım. Sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmamasını ise vatandaşın tutumu belirleyecek. Gidişatı belirleyecek olan vatandaşın tutumu olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programına Saraçhane'deki makam odasından katıldı. Programda corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirleri ve İstanbul'daki son durumu anlatan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

65 yaş üstü deyince, sanki bir tek hastalık onlara bulaşmış ve toplumsal bir tepkiye, benzetmek gibi olmasın da eski tabirle 'vebalı gibi' davranışa maruz kalan yaşlı vatandaşlarımız var ülkemizin farklı noktalarında. Bu hiç doğru değil. Diğer vatandaşlarımızın bir serbestliği varmış gibi ya da diğer vatandaşlarımızın hiç riski yokmuş gibi tavır almaları, davranışta bulunmaları hiç doğru değil. Ama bir uyum var. Vatandaşlarımız evlerinde.

Bunlar aslında ne kadar hafife aldığımızın göstergesi. Net olarak söyleyeyim: Nasıl ki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi, bu, tümüne getirilmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada bu yapıldı. Mecbur kalınırsa; -ki bütün verileri bana göre var- bu uygulamaya bile ülkemizin, devletimizin gideceği ortada. Sürece bu ciddiyetle hepimizin bakması lazım. Sabretmek zorundayız. Günler gösteriyor ki, birkaç ay bu izole ortam sürebilir.

Ne yazık ki insanlar, havalar da iyi olunca, pikniğe dönük meraklarını gösterdi. Bu, kaldırılabilir bir şey değil. Çin'in İstanbul Başkonsolosu'nun evi Belgrad Ormanı'na yakın bir yerde. Telefon konuşmamızda isyanla bana, "Ya arkadaş nasıl anlamaz insanlar? Nasıl parka çıkarlar? Şu anda araba çekecek yer yok Belgrad Ormanları civarında" dedi. Bu, çok ürkütücü bir şey. Keyfin, alışverişin, bunların zamanı değil.

Ekrem İmamoğlu, tek başına yaşayan ve interneti olmayan yaşlı vatandaşlara da alışveriş gibi ihtiyaçları için çağrı merkezinden yardımcı olacaklarını söyledi. 1 milyon 600 bin civarında 60 yaş üstü vatandaş bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu "Biz, elimizden gelen desteği, bu çağrı hattımız (ALO 153) üstünden vereceğiz. Bunun için, her türlü önlemini almış, bu sürece katkı sunacak bir ekibi hazırlıyoruz" dedi.