Sokağa çıkma yasağı için yeni tarihler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve sokağa çıkma yasağı kararını da duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecindeki normalleşme planı kapsamında bu hafta sonu da 31 ilde sokağa çıkma sınırlamasının devam edeceğini açıkladı.
Bu açıklama kapsamında, 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar tarihlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak olmak üzere 31 ildeki sokağa çıkma yasağının devam edeceği netleşmiş oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecindeki normalleşme planı kapsamında bu hafta sonu da 31 ilde sokağa çıkma sınırlamasının devam edeceğini açıkladı.
Bu açıklama kapsamında, 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar tarihlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak olmak üzere 31 ildeki sokağa çıkma yasağının devam edeceği netleşmiş oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın