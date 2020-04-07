Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hangi illere giriş çıkış yasağı var?

Corona virüs dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkiledi. Her gün tedbirlere bir yenisi ekleniyor. Dünyada bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı gelmiş durumda... Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi. Tüm Türkiye'ye sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği en çok konuşulan konuşar arasında...Şu an böyle bir durum söz konusu değil. İlerleyen süreçte konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Kamu kurum ve kuruşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların muaf tutulacağı açıklandı.Adana - Adana Büyükşehir BelediyesiAnkara - Ankara Büyükşehir BelediyesiAntalya - Antalya Büyükşehir BelediyesiAydın - Aydın Büyükşehir BelediyesiBalıkesir - Balıkesir Büyükşehir BelediyesiBursa - Bursa Büyükşehir BelediyesiDenizli - Denizli Büyükşehir BelediyesiDiyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiErzurum - Erzurum Büyükşehir BelediyesiEskişehir - Eskişehir Büyükşehir BelediyesiGaziantep - Gaziantep Büyükşehir BelediyesiHatay - Hatay Büyükşehir Belediyesiİstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesiİzmir - İzmir Büyükşehir BelediyesiKahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiKayseri - Kayseri Büyükşehir BelediyesiKocaeli - Kocaeli Büyükşehir BelediyesiKonya - Konya Büyükşehir BelediyesiMalatya - Malatya Büyükşehir BelediyesiManisa - Manisa Büyükşehir BelediyesiMardin - Mardin Büyükşehir BelediyesiMersin - Mersin Büyükşehir BelediyesiMuğla - Muğla Büyükşehir BelediyesiOrdu - Ordu Büyükşehir BelediyesiSakarya - Sakarya Büyükşehir BelediyesiSamsun - Samsun Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiTekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiTrabzon - Trabzon Büyükşehir BelediyesiVan - Van Büyükşehir Belediyesi30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş