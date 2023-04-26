ŞOK 26 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu: Şok market kataloğu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

26 Nisan ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 26 Nisan 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri...ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.Metal Oturma Grubu Gri 5999 TLJet set charm çanta kahve 5499 TLJet Set çanta bej 4499 TLWasa Original Gevrek 34,90 TLNivea Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 39 TLÇift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 24,90 TLMara Kaş Şekillendirici 26,75 TLElidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 59,90 TLGliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 41,90 TLDeve Tabanı Salon Bitkisi 69,90 TLAriel Aqua Pudra 189,90 TLTemizlik Kovası 44,95 TLXL Kamp Sandalyesi 379,90 TLLüks Mangal 149,90 TLRattan Desenli Masa 449,90 TLWexta ABS Büyük Boy Valiz Gri 599,90 TLWexta ABS Orta Boy Valiz Gri 499,90 TLWexta ABS Kabin Boy Valiz Gri 349,90 TLBingo Fresh Yüzey Temizleyici Pembe Düşler 29,90 TLŞarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 119,90 TLVücut Analiz Baskülü 159,90 TLSinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1249 TLSillgech Superbright Cam Mopu 99,95 TLSillgech Smart Spim Mop 119,90 TLCarte D'or Selection 78,90 TLAlgida Maraş Usulü Bol Kaymaklı 58,90 TLFakir Halı&Koltuk Şampuanı 31,95 TLNPO RAF R1285 Düzleştirici ve Kırışık Giderici Taşınabilir Dikey Ütü 679 TLNPO RAF Dokunmatik Ekran 4.0L Airfryer 1799 TLWİAMİ Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TLHOOVER 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL3 Kişilik Yatarlı Salıncak Ekru / Desenli 6499 TLAskı Salıncak Kahve - Bej 3999 TLKatlanır Yatak 699,90 TLAsus 8GB 256GB SSD Freedos 14" FHD Notebook 9499 TLMercusys 300 Mbps Wifi Menzil Genişletici 239 TLWİAMİ Akıllı Robot Süpürge 6999 TLİnci Elma Dilim Patates 27,50 TLSütaş Geleneksel Tereyağ 89,95 TLAce Klasik 26,90 TLMintax Yoğun Çamaşır Suyu 47,90 TLMintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 22,95 TLJet set charm çanta bej-kahve 5499 TLMaeve çanta bej-siyah 5499 TLBedford çanta siyah 5499 TLJet set travel çanta siyah 4999 TLŞok Aktüel 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihli yeni kampanya kataloğu ile bu hafta siz değerli öüşterilere sunulacak indirimli ürünlerinin incelemesine devam ettiğimizde Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz etiketi ile Balkon ve Bahçe ürünleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Kamp ürünleri, Çok amaçlı ürünler ile Temel ihtiyaç gubunda harika ürünlerin 12 Nisan 2023 Şok Aktüel Kataloğu içerik listesinde yer aldığını görüyoruz. İşte; Şok Kampanya avantajları ile Çarşamba gününden itibaren sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürünler; Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL. Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL. Rattan Desenli Masa 449,90 TL. Katlanır Yatak 699,90 TL. Wexta ABS Büyük Boy Valiz 599,90 TL. Wexta ABS Orta Boy Valiz 499,90 TL. Wexta ABS Kabin Boy Valiz 349,90 TL. Valiz İçi 3'lü Organizer Set 69,95 TL. Şok Aktüel 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihli yeni kampanya kataloğunda indirimli ürünlerinin devamında; XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL. Kamp Taburesi 49,95 TL. Lüks Mangal 149,90 TL. Büyük Izgara Teli 49,95 TL. 2 kg Bio Mangal Kömürü 58,50 TL. Çöp Şiş 100'lü Paket 10,95 TL. Futbol Topu 99,95 TL. Şok 12 Nisan 2023 Kataloğu kapsamında bu hafta dönemsel talep ve beklentileriniz fazlasıyla karşılayacak fırsat ürünleri fazlasıyla yer almış durumda. Büyük indirimlerle ile Hem Şok'ta Hemde Cepte Şok'ta geçerli olacak bu ürünler; Çöp Kovası 129,90 TL. Slim Elbise Askısı 9'lu Adet 29,95 TL. Kapı Arkası Askılık 24,95 TL. Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 14,95 TL. Ütü Masası Kılıfı 37,95 TL. Figürlü 10'lu Mandal 19,95 TL. Smart Deterjan Hazneli Süngerlik 34,95 TL. Temizlik Kovası 44,95 TL. Titiz ürünlerinde Ne Alırsan 13,95 TL. Şok Aktüel bu hafta Temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli fırsatlar yanında Temel ihtiyaç grubunda Şok Market Kampanya avantajları ile 19 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar Şok Market indirim reyonlarında ve CEPTE ŞOK'TA Online olarak alabileceğiniz harika ürünlerde yer alıyor. Ayrıca; Şok Market mağazalarında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürün fırsatlarını bu haftada epeyce bulabileceksiniz.