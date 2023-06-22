ŞOK 22 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 23 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 13 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta minikler için hazırlanmış oyuncaklar kapsamında; Pilsan 12 Volt Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 2999 TL, Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 299 TL, Yamaç Tırmanış Pisti 299 TL, Gokıdy Melisa Bebek ve Ütüleme Seti 99,95 TL, Melisa Bebek ve Altı 169 TL, Modern Lavabo Seti 249 TL, JR Robot 169 TL, Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşlarım 24,95 TL, Kral Şakir Süpriz Yumurta 24,95 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

22 Haziran ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 22 Haziran 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri...ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.ŞOK 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Paslanmaz çelik çift kesici bıçak, led ışıklı şarj göstergesi saç ve sakal aparatları ile yıkanabilir, çantalı, 60 dakika şarjda kullanım imkanı sunan 2 yıl garantili Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Erkek Bakı Seti 699 TL fiyatla satışa sunulacak.ŞOK 14 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Asonic Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık 169 TL, Asonic Bluetooth Hoparlör 99 TL, Everest Ever Fit Akıllı Bileklik 179 TL, S-Link Kalemlikli Masa Lambası 249 TL, Rampage Siyah-Kırmızı Gaming Kulaklık 189 TL, Mikado Serenad-K Klasik Radyo Bluetooth Hoparlör 429 TL fiyatla yer alıyor.Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta; Asus Notebook 9999 TL, Tecno Watch Akıllı Saat 599 TL, Realme 9 Pro Aurora Gree - Midnight Black Cep Telefonu 8449 TL, Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3459 TL, Lon Premier Lp Bluetooth Hoparlörlü Ahşap Pikap 3329 TL,Usams Taşınabilir Şarjlı Araç Süpürgesi 999 TL, Winex T800 Ultra Akıllı Saat 379 TL, Wahl Saç ve Sakal Kesme Makinesi 419 TL, Wahl Chromepro Saç Kesme Makinesi 649 TL, Zilan Traş Makinesi 419 TL, Goldmaster Erkek Bakım Seti 429 TL, Goldmaster Araç Tipi El Süpürgesi 599 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.ŞOK kataloğunun tekstil ve giyim ürünleri kapsamında; Polo Yaka Erkek T-Shirt 119 TL, Erkek Basic T-Shirt 69,95 TL, Letoon Erkek Spor Ayakkabı 299,90 TL, Chantele Erkek Boxer 34,95 TL, Erkek Terlik Sandalet 89,95 TL, Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL, Slazenger Madal Kumaş Erkek T-Shirt 159 TL, Slazenger Erkek Terlik 99,95 TL, Slazenger Madal Kumaş Erkek Şort 149 TL,Bu hafta ŞOK'ta Bisikletler, Akülü Araba ile Oyuncak grubunda; Colorado 26 Jant Siyah Bisiklet 1999 TL, Rookie Çocuk Bisikleti 16 Jant 1499 TL, Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 1599 TL, Kaydırmaz tabanlı, 3 ışıklı tekerlere sahip Rookie Led Tekerlekli Scooter 379 TL'den satışa sunulacak.ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünlerde; Normal fiyatı 69,90 TL olan İçim 500 gr Tam Yağlı beyaz Peynir 50 TL, Normal fiyatı 30 TL olan Karaçay Hanedan 153 gr Demlik Çay 20 TL, Normal fiyatı 50 TL olan Danette Selection 220 ml Dondurma 35 TL, Normal fiyatı 19,50 TL olan Şölen Greta Zeytinli Dağ Kekikli 4'lü Kraker 12 TL, Normal fiyatı 64,90 TL olan cillit Bang 1000 ml Banyo_Mutfak Sprey 33 TL'den satılacak.