ŞOK 20 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu: Şok market kataloğu

20 Nisan ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 20 Nisan 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri... ŞOK AKTÜEL 20 NİSAN 2023 İNDİRİMLER LİSTESİ
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.
Bingo Fresh Yüzey Temizleyici Pembe Düşler 29,90 TL
Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 119,90 TL
Vücut Analiz Baskülü 159,90 TL
Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1249 TL
Sillgech Superbright Cam Mopu 99,95 TL
Sillgech Smart Spim Mop 119,90 TL
Carte D'or Selection 78,90 TL
Algida Maraş Usulü Bol Kaymaklı 58,90 TL
Fakir Halı&Koltuk Şampuanı 31,95 TL
NPO RAF R1285 Düzleştirici ve Kırışık Giderici Taşınabilir Dikey Ütü 679 TL
NPO RAF Dokunmatik Ekran 4.0L Airfryer 1799 TL
WİAMİ Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL
HOOVER 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL
3 Kişilik Yatarlı Salıncak Ekru / Desenli 6499 TL
Askı Salıncak Kahve - Bej 3999 TL
Metal Oturma Grubu Gri 5999 TL
Jet set charm çanta kahve 5499 TL
Jet Set çanta bej 4499 TL
Wasa Original Gevrek 34,90 TL
Nivea Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 39 TL
Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 24,90 TL
Mara Kaş Şekillendirici 26,75 TL
Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 59,90 TL
Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 41,90 TL
Deve Tabanı Salon Bitkisi 69,90 TL
Ariel Aqua Pudra 189,90 TL
Temizlik Kovası 44,95 TL
XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL
Lüks Mangal 149,90 TL
Rattan Desenli Masa 449,90 TL
Wexta ABS Büyük Boy Valiz Gri 599,90 TL
Wexta ABS Orta Boy Valiz Gri 499,90 TL
Wexta ABS Kabin Boy Valiz Gri 349,90 TL
Katlanır Yatak 699,90 TL
Asus 8GB 256GB SSD Freedos 14" FHD Notebook 9499 TL
Mercusys 300 Mbps Wifi Menzil Genişletici 239 TL
WİAMİ Akıllı Robot Süpürge 6999 TL
İnci Elma Dilim Patates 27,50 TL
Sütaş Geleneksel Tereyağ 89,95 TL
Ace Klasik 26,90 TL
Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 47,90 TL
Mintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 22,95 TL
Jet set charm çanta bej-kahve 5499 TL
Maeve çanta bej-siyah 5499 TL
Bedford çanta siyah 5499 TL
Jet set travel çanta siyah 4999 TL
Şok Aktüel 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihli yeni kampanya kataloğu ile bu hafta siz değerli öüşterilere sunulacak indirimli ürünlerinin incelemesine devam ettiğimizde Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz etiketi ile Balkon ve Bahçe ürünleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Kamp ürünleri, Çok amaçlı ürünler ile Temel ihtiyaç gubunda harika ürünlerin 12 Nisan 2023 Şok Aktüel Kataloğu içerik listesinde yer aldığını görüyoruz. İşte; Şok Kampanya avantajları ile Çarşamba gününden itibaren sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürünler; Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL. Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL. Rattan Desenli Masa 449,90 TL. Katlanır Yatak 699,90 TL. Wexta ABS Büyük Boy Valiz 599,90 TL. Wexta ABS Orta Boy Valiz 499,90 TL. Wexta ABS Kabin Boy Valiz 349,90 TL. Valiz İçi 3'lü Organizer Set 69,95 TL. Şok Aktüel 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihli yeni kampanya kataloğunda indirimli ürünlerinin devamında; XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL. Kamp Taburesi 49,95 TL. Lüks Mangal 149,90 TL. Büyük Izgara Teli 49,95 TL. 2 kg Bio Mangal Kömürü 58,50 TL. Çöp Şiş 100'lü Paket 10,95 TL. Futbol Topu 99,95 TL. Şok 12 Nisan 2023 Kataloğu kapsamında bu hafta dönemsel talep ve beklentileriniz fazlasıyla karşılayacak fırsat ürünleri fazlasıyla yer almış durumda. Büyük indirimlerle ile Hem Şok'ta Hemde Cepte Şok'ta geçerli olacak bu ürünler; Çöp Kovası 129,90 TL. Slim Elbise Askısı 9'lu Adet 29,95 TL. Kapı Arkası Askılık 24,95 TL. Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 14,95 TL. Ütü Masası Kılıfı 37,95 TL. Figürlü 10'lu Mandal 19,95 TL. Smart Deterjan Hazneli Süngerlik 34,95 TL. Temizlik Kovası 44,95 TL. Titiz ürünlerinde Ne Alırsan 13,95 TL. Şok Aktüel bu hafta Temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli fırsatlar yanında Temel ihtiyaç grubunda Şok Market Kampanya avantajları ile 19 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar Şok Market indirim reyonlarında ve CEPTE ŞOK'TA Online olarak alabileceğiniz harika ürünlerde yer alıyor. Ayrıca; Şok Market mağazalarında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürün fırsatlarını bu haftada epeyce bulabileceksiniz.