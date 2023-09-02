Sofyan Amrabat Manchester United'da!

Transferin son gününün hareketli ekiplerinden Manchester United, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi Fiorentina ve Fas Milli Takımı'ndaki futboluyla göz dolduran Amrabat'ı transferin son saatlerinde resmi imzayı attırdı. United'ın transfer için 10 milyon euro sezon sonuna kadar kiralama bedeli ve 20+5 milyon euroluk satın alma bedeline karşılık Fiorentina'yı ikna ettiği kaydedildi.



Sofyan Amrabat 2020 yılında Hellas Verona'dan 19.5 milyon euroya Fiorentina'ya imza atmıştı.



