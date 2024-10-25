Sofyan Amrabat: "Harika oynadık, galibiyet kaçtı"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sofyan Amrabat, 1-1 biten Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sofyan Amrabat: 'Harika oynadık, galibiyet kaçtı'
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25 Ekim 2024 00:23
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sofyan Amrabat, 1-1 biten Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Amrabat, "Öncelikle harika atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizlere destek oldular. Onlar sayesinde yoğunluğumuzu iyi gösterdik sahada. Harika bir maç çıkardık takım olarak, ilk yarı çok fazla fırsat kaçırdık ve bu gollerle birlikte galibiyeti de kaçırdık. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi oynadılar ama çok şükür Avrupa'daki üçüncü maçımızı da kaybetmemiş olduk." sözlerini sarf etti.

"MOTİVASYONUMUZU KAYBETMEYİZ"


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