Sofya'da Avrupa Tekvando Birliği Yönetim Kurulu toplantısı

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Yönetim Kurulu toplantısı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ETU Başkanı Sakis Pragolos'un liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue de katıldı.



ETU Asbaşkanı Metin Şahin, yönetim kurulu üyesi Oktay Duymaz ve oyunlar komitesi başkanı Ali Sağırkaya, toplantıda Türkiye'yi temsil etti.



Toplantıda, 2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında müsabakaların 8'er sıklet üzerinden yapılmasına karar verilirken, 2024 Paris Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıtası Elemeleri'ne Almanya ev sahipliği yapma hakkı kazandı.



Alınan bir diğer karara göre ise gençler ve yıldızlar kategorilerindeki tüm faaliyetlerde puan sıralaması göz önüne alınacak. Toplantıda aynıca uluslararası hakemler için Avrupa sıralaması sisteminin getirilmesi kararlaştırıldı.





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