  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Sofiane Feghouli'ye durmak yok

Son maçlarda başarılı bir futbol ortaya koyan Sofiane Feghouli, milli arada ekstra çalışarak formasını almak istiyor.

Sofiane Feghouli'ye durmak yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2018 11:07
Galatasaray'da bir dönem kadroya girmekte bile zorlanan Sofiane Feghouli, ilk 11'de başladığı Erzurumspor maçının ardından önceki gün de Antalyaspor karşılaşmasında son 30 dakikada başarılı bir futbol ortaya koydu.

Bu doğrultuda ilk 11'e girmek için oldukça efor sarfettiği örenilen Cezayirli yıldızın, milli arada ekstra çalışmalar yaparak Fatih Terim'den formayı almaya çalışacağı bildirildi.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta forma giymiş ancak skora katkı yapamamıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için