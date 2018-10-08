Sofiane Feghouli'ye durmak yok

Galatasaray'da bir dönem kadroya girmekte bile zorlanan Sofiane Feghouli, ilk 11'de başladığı Erzurumspor maçının ardından önceki gün de Antalyaspor karşılaşmasında son 30 dakikada başarılı bir futbol ortaya koydu.Bu doğrultuda ilk 11'e girmek için oldukça efor sarfettiği örenilen Cezayirli yıldızın, milli arada ekstra çalışmalar yaparak Fatih Terim'den formayı almaya çalışacağı bildirildi.28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta forma giymiş ancak skora katkı yapamamıştı.