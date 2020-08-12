Sofiane Feghouli'ye çifte kanca

France Football, Galatasaray'ın yüksek maaşı nedeniyle yolları ayırmak istediği Cezayirli yıldıza Sampdoria ve Lazio'nun talip olduğunu yazdı. İki kulüp de kiralama teklifi yapabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sofiane Feghouli'ye çifte kanca
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12 Ağustos 2020 10:23
Maaş bütçesini aşağı çekmeyi planlayan Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan Sofiane Feghouli'ye iki talip birden çıktı.

France Football'un haberine göre İtalyan kulüpleri Lazio ve Sampdoria, Cezayirli yıldızın transferi için harekete geçti. Haberde her iki kulübün de Feghouli'yi 1 yıllığına kiralamak istediği belirtildi.

Ancak Feghouli'nin yüksek maaşının transferin önünde engel oluşurduğu vurgulandı. Galatasaray'ın geçen sezon Mitroglou ve Diagne'nin kiralanmasında olduğu gibi Feghouli'nin ücretinin bir kısmını karşılayarak Lazio veya Sampdoria'ya kiralayabileceği de iddia ediliyor.

Özellikle pandemi sonrası gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Cezayirli yıldızın taraftarla da arası açılmış durumda...



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