Sofiane Feghouli'nin çıkma amacı tedbir!

Galatasaray'da sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Feghouli'nin tedbir amaçlı oyundan alındığı ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sofiane Feghouli'nin çıkma amacı tedbir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2021 08:28
Yeni Malatya maçında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Feghouli'nin tedbir amaçlı oyundan alındığı ortaya çıktı.

Daha önce de aynı sorunu yaşayan Cezayirli futbolcunun pozisyon esnasında bir gerilme hissetti ve bu nedenle kenara alındığı belirtildi.

Feghouli'nin son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Ancak Malatya'da tedbir amacıyla kenara alınmasının yaşanması muhtemel daha büyük bir sakatlığı engellediği öğrenildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için