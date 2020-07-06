Sofiane Feghouli'den tepki: 'Irkçılık yapmayın'

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta erken bir kırmızı kart gören ve eleştirilerin odağında kalan Sofiane Feghouli, kendisine yönelik sözlerin üzerinde bir açıklama yaptı.



Hatalı olduğunu ancak yapılan ırkçı yorumlara kayıtsız kalamadığını belirten Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ''öfke'' sorunu yoktur. Levent Tüzemen, ırkçı bir insan gibi bilgisizce ve hatalı olarak bu tür oyuncuların alınmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Analizlerinizi yaparken tüm kökenlere karşı eşit olun çünkü bu saygı eksikliğidir." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, çok kritik bir maçta kırmızı kart gören Feghouli'ye para cezası verecek.



