'ın Cezayirli yıldızı'yi 1-0 yendikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Feghouli, "Çok mutluyum. Zor bir deplasmandan aldığımız çok önemli bir üç puanla evimize dönüyoruz. Maç öncesi konuşmalarımızda bu maç için çok büyük bir mücadele vermemiz gerektiğinden bahsediyorduk. Öyle de oldu" ifadelerini kullandı.Zemin için konuşan Cezayirli oyuncu, "Alışık olduğumuz futbolu oynayabileceğimiz bir saha yoktu. Bunu bugün herkes gördü. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Önemli ve çok güzel bir üç puan aldık" dedi.Takımda çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Böyle bir camiada, böyle bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum. O yüzden bu camiada daha da büyük başarılara imza atmak istiyorum. Geçen sene nasıl şampiyon olduysak bu sene de aynı hırsımız devam ediyor. Çok kaliteli bir gruba ve aileye sahibiz. Benim iyi oynamam sadece benden kaynaklanan bir şey değil. Takım arkadaşlarımın yardımıyla bunlar oluyor. Onları da buradan tebrik ediyorum" diye konuştu.