Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı
Galatasaray'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve FIFA'ya giden Sofiane Feghouli, kriz çıkardı.
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20 Ekim 2020 11:17
Galatasaray
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