Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı

Galatasaray'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve FIFA'ya giden Sofiane Feghouli, kriz çıkardı.

Haber; Sporx.com
Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı
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20 Ekim 2020 11:17


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