Sofiane Feghouli, yeni yerini çok sevdi

Sağ kanattaki yerini Oğulcan Çağlayan'a kaptıran Sofiane Feghouli, orta sahadaki yeni mevkisini yadırgamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli, yeni yerini çok sevdi
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07 Aralık 2020 10:41
Orta sahada Taylan'ın yanında oynamaya başlayan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında çektiği şutların yarısında boy gösterdi.

12 şuttan 6'sına katkı verdi. 79 dakika sahada kalan Feghouli, Diagne'nin golünü hazırlayan isim oldu. Bu sezonki 3. asistine imzasını attı.

Yüzde 92 pas yüzdesiyle oynadı. Karavana 3 şut attı. Ancak 3 şut pası verdi. Ayrıca 3 kez de Hatayspor ceza sahasında topla buluştu.




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