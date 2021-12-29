Sofiane Feghouli yeni sözleşme istiyor

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı yönetimden yeni sözleşme bekliyor. İşte detaylar...

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli yeni sözleşme istiyor
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29 Aralık 2021 09:53
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Sofiane Feghouli, yönetimden yeni sözleşme bekliyor.

İNDİRİME HAZIR!

Yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk net maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da devam etmek için maaşında indirime gitmeye hazır.

5 GOL, 3 ASİST

Bu sezon sezon 23 maça görev yapan 32 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.




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