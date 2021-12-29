Sofiane Feghouli yeni sözleşme istiyor

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Sofiane Feghouli, yönetimden yeni sözleşme bekliyor.



İNDİRİME HAZIR!



Yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk net maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da devam etmek için maaşında indirime gitmeye hazır.



5 GOL, 3 ASİST



Bu sezon sezon 23 maça görev yapan 32 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.







