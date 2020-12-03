Sofiane Feghouli, yeni pozisyonundan memnun

Kayseri ve Rize maçlarında ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Feghouli halinden çok memnun...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli, yeni pozisyonundan memnun
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03 Aralık 2020 10:24
Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında ofansif orta saha pozisyonunda oynayan ve takımın hücumdaki beyni olan Sofiane Feghouli halinden memnun kaldı.

Sağ kanatta oynarken hücumda etkili olsa da rakip ataktayken gerideki arkadaşına destek çıkamayan Soso'yu 10 numara pozisyonuna çeken İmparator, öğrencisinin buradaki performansından oldukça memnun kaldı.

Galatasaray, Feghouli'nin bu bölgede oynadığı her iki maçta da sayısız pozisyona girdi.




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