Sofiane Feghouli'ye Türkiye'den iki talip

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Sofiane Feghouli'ye için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Fransız basınında yer alan haberde; Cezayirli futbolcu için Türkiye'den iki takımın devrede olduğu belirtildi. Ancak bu takımların isimleri verilmedi.



Feghouli'ye ayrıca; Belçika, İngiltere Championship, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liglerinden ilgi olduğu kaydedildi.



32 yaşındaki futbolcunun geleceği için henüz kararını vermediği vurgulanırken, önceliğinin Avrupa'nın 4 büyük liginden birine dönmek olduğu ifade edildi.





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