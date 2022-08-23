Sofiane Feghouli'ye Türkiye'den iki talip

Fransız basını, Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli için Türkiye'den iki talibin olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sofiane Feghouli'ye Türkiye'den iki talip
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23 Ağustos 2022 15:30
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Sofiane Feghouli'ye için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberde; Cezayirli futbolcu için Türkiye'den iki takımın devrede olduğu belirtildi. Ancak bu takımların isimleri verilmedi.

Feghouli'ye ayrıca; Belçika, İngiltere Championship, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liglerinden ilgi olduğu kaydedildi.

32 yaşındaki futbolcunun geleceği için henüz kararını vermediği vurgulanırken, önceliğinin Avrupa'nın 4 büyük liginden birine dönmek olduğu ifade edildi.

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