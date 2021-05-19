Sofiane Feghouli tatil için Malaga'ya gitti

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Sofiane Feghouli , tatil için Malaga'ya gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli tatil için Malaga'ya gitti
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19 Mayıs 2021 12:33
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Galatasaray'ın yıldızı Feghouli sezon bitince soluğu ailesiyle birlikte tatili geçirecekleri Malaga'da aldı.

İstanbul'dan ayrılırken görüntülenen Cezayirli yıldızın gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz.

Galatasaray özellikle Younes Belhanda'nın gönderilişi sonrası şalter kapatan Feghouli'nin yüksek maaşından çıkmak istiyor.


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