Sofiane Feghouli tatil için Malaga'ya gitti

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli sezon bitince soluğu ailesiyle birlikte tatili geçirecekleri Malaga'da aldı.
İstanbul'dan ayrılırken görüntülenen Cezayirli yıldızın gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz.
Galatasaray özellikle Younes Belhanda'nın gönderilişi sonrası şalter kapatan Feghouli'nin yüksek maaşından çıkmak istiyor.
İstanbul'dan ayrılırken görüntülenen Cezayirli yıldızın gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz.
Galatasaray özellikle Younes Belhanda'nın gönderilişi sonrası şalter kapatan Feghouli'nin yüksek maaşından çıkmak istiyor.