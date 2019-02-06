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Sofiane Feghouli: "Sonuna kadar devam"

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sofiane Feghouli: 'Sonuna kadar devam'
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06 Şubat 2019 23:04
Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90+2. dakikada ağları sarsan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Feghouli, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, iyi bir skor da elde ettik. Başakşehir'ın de evinde zorlandığı bir takım Hatayspor. Burada aldığımız sonuç, 2. maç için önemli olacak" dedi.

Trabzonspor maçı için görüşleri sorulan Cezayirli oyuncu, "Bundan sonra her maç önemli. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Trabzonspor maçında tüm performansımı sahaya yansıtacağım. Taraftarla birlikte oynayacağız, bu da avantaj" diye konuştu.

Feghouli sözlerini "Hocamızın babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zaferi açıkçası hocamızın babası için kazandık. Sahada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün mücadelemizi verdik. Umarım onun biraz daha moralini yerine getirmeyi başarabilmişizdir" ifadeleriyle tamamladı.

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