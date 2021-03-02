Sofiane Feghouli son viraja hazırlanıyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli, antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam ediyor.

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Sofiane Feghouli son viraja hazırlanıyor
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02 Mart 2021 13:08
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Sarı kırmızılılarda Feghouli 34 gün sonra ilk defa Erzurumspor karşısında kadroya girebildi ama süre alamadı.

Yeniden formuna kavuşmak için yoğun çaba sarf eden Cezayirli oyuncu eksiklerini kapatmak için kendine özel program hazırlattı.

Feghouli antrenmanlardan sonra da ekstra çalışmalar gerçekleştirip açık kapatıyor.

Bu sezon ligde 14 maçta 2 gol ve 3 asist katkısı verebilen Feghouli'nin geçtiğimiz dönemlerdeki gibi ligin yine son bölümlerinde ekstra gaza basması bekleniyor



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