Sofiane Feghouli: "O kupayı kazanana kadar devam"

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, milli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Sofiane Feghouli: 'O kupayı kazanana kadar devam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2021 13:07
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, milli takımdaki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimdiye dek milli takım formasıyla 68 müsabakada rol alan ve 16 gol üreten Feghouli, "Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden kazanana kadar milli takımı bırakmayacağım." dedi.

İŞTE O SÖZLER

Feghouli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası'nı tekrar kazanana kadar ve Cezayir milli takım formasına 3. yıldızı getirene kadar bu formayı bırakmayacağım ve emekliliğimi ilan etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli, profesyonel futbol kariyeri boyunca 435 maçta 69 gol, 74 asist üretti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.