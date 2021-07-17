Sofiane Feghouli: 'O kupayı kazanana kadar devam'

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, milli takımdaki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Şimdiye dek milli takım formasıyla 68 müsabakada rol alan ve 16 gol üreten Feghouli, "Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden kazanana kadar milli takımı bırakmayacağım." dedi.



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Feghouli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası'nı tekrar kazanana kadar ve Cezayir milli takım formasına 3. yıldızı getirene kadar bu formayı bırakmayacağım ve emekliliğimi ilan etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



Sofiane Feghouli, profesyonel futbol kariyeri boyunca 435 maçta 69 gol, 74 asist üretti.



