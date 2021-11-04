Sofiane Feghouli o golü anlattı

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında güzel bir gol atan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından konuştu.



Sofiane Feghouli ilk olarak "Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.



Attığı golle ilgili konuşan Feghouli "Antrenmanlarda çalıştığımız bir goldü. Ben de kendimi buna hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.



Cezayirli futbolcu "Pozitif kalmak gerekiyor. Biz lider olarak geldik, lider olarak devam ediyoruz. Bir sonraki maça bakmak gerekiyor. Önümüzde 2 maç daha var. Ona göre hareket etmeliyiz." açıklamasını yaptı.



Feghouli ayrıca "Daha çok sağ tarafta oynuyorum ama bu sezon orta alandayım. Bu da hocamızın takdiri. Hocamız nerede görev verirse orada oynamaya çalışıyorum. O yüzden benim için çok fark etmiyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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