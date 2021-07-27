Sofiane Feghouli'nin hamlesi kafaları karıştırdı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Sofiane Feghouli'nin hamlesi kafaları karıştırdı!
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27 Temmuz 2021 10:19
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den flaş bir hamle yaparak sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırmıştı.



Yıldız oyuncu, çok konuşulan bu hamle sonrası Galatasaray yazısını yeniden ekledi.



REAL VALLADOLID VE OLYMPIAKOS DEVREDE!

İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid ve Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Sofiane Feghouli'nin son durumunu yakından takip ediyor.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.


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