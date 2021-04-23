Sofiane Feghouli küplere bindi: İsyan

Trabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Sofiane Feghouli'ye kesildi.0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı.Sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli'nin güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.