Sofiane Feghouli küplere bindi: İsyan

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, oyundan çıkarılmasına sinirlenip tavır yaptı. Elinin altındaki şişeleri duvarlara atan Sofiane Feghouli güçlükle sakinleştirildi

Haber; Sabah
Abone Ol
Sofiane Feghouli küplere bindi: İsyan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 09:20
Trabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Sofiane Feghouli'ye kesildi.

0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı.

Sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli'nin güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.

Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.