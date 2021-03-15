Kayseri'de 75. dakikada oyuna giren Sofiane Feghouli, Onyekuru'nun ikinci golündeki asistiyle galibiyete katkı sağladı.Terim, performansını beğendiği Cezayirli oyuncunun ilk 11 çıkacak seviyeye geldiğini düşünüyor. Rizespor maçına Emre Akbaba yerine Feghouli başlayacak.Etebo'dan tekrar formasını alan Taylan Antalyalı, Kayseri deplasmanında orta sahada takımın en iyisiydi. Ancak Taylan, Kayseri'de gördüğü sarı kartla Rizespor maçında cezalı duruma düştü. "Tam oynamaya başlamıştım'' diyerek cezalı olmasına üzülen Taylan'a takım arkadaşları, "Milli Takım'a seçileceksin'' diyerek moral verdi.Türk Milli Takım formasını U15'ten itibaren her seviyede giyen Taylan Antalyalı, A Takım'la hiç sahaya çıkamadı.