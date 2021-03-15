Sofiane Feghouli, ilk 11 için hazır!

Galatasaray'da Kayserispor'a karşı 15 dakika oynadığı maçta gösterdiği performansla göz dolduran Feghouli tekrar 11'e dönüyor. Deneyimli futbolcunun sakatlıktan sonra iyi olduğu izlenimi Terim'i sevindirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli, ilk 11 için hazır!
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15 Mart 2021 10:08
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Kayseri'de 75. dakikada oyuna giren Sofiane Feghouli, Onyekuru'nun ikinci golündeki asistiyle galibiyete katkı sağladı.

Terim, performansını beğendiği Cezayirli oyuncunun ilk 11 çıkacak seviyeye geldiğini düşünüyor. Rizespor maçına Emre Akbaba yerine Feghouli başlayacak.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Etebo'dan tekrar formasını alan Taylan Antalyalı, Kayseri deplasmanında orta sahada takımın en iyisiydi. Ancak Taylan, Kayseri'de gördüğü sarı kartla Rizespor maçında cezalı duruma düştü. "Tam oynamaya başlamıştım'' diyerek cezalı olmasına üzülen Taylan'a takım arkadaşları, "Milli Takım'a seçileceksin'' diyerek moral verdi.

Türk Milli Takım formasını U15'ten itibaren her seviyede giyen Taylan Antalyalı, A Takım'la hiç sahaya çıkamadı. 

 


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