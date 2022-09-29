Sofiane Feghouli: 'Hakkım olanı istedim'

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı kulüpten alacakları için FIFA'ya açtığı dava sonrası açıklama yaptı.



Feghouli, "Kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim." dedi.



Cezayirli oyuncu, "Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



28.75 MİLYON LİRALIK DAVA



32 yaşındaki futbolcu birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro (28.75 milyon Türk Lirası)





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