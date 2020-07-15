Sofiane Feghouli geri dönüyor

Trabzonspor derbisinde direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Göztepe maçında ilk 11'e geri dönecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sofiane Feghouli geri dönüyor
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15 Temmuz 2020 09:30
Trabzonspor derbisinde direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarında takımı yalnız bıraktı.

İki maçlık cezası sona eren Cezayirli orta saha, Göztepe maçında takıma geri dönecek.

30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu sezon 34 resmi karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 7 gol, 5 asistlik yaptı.



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