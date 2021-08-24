Sofiane Feghouli, geçen sezonu şimdiden yakaladı!

Yüksek maaşı nedeniyle sarı kırmızılıların yollarını ayırmanın hesaplarını yaptığı Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turun da İskoç ekibi St. Johnstone ile deplasmanda 4-2 kazanılan karşılaşmada fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, dün Süper Lig'de oynanan Hata karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.
7 AY SONRA LİGDE ATTI
Feghouli, Hatay mücadelesindeki golüyle beraber Süper Lig'de 7 ay aradan sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki oyuncu son olarak 20 Ocak 2021'deki Denizli maçında gol atmıştı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turun da İskoç ekibi St. Johnstone ile deplasmanda 4-2 kazanılan karşılaşmada fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, dün Süper Lig'de oynanan Hata karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.
7 AY SONRA LİGDE ATTI
Feghouli, Hatay mücadelesindeki golüyle beraber Süper Lig'de 7 ay aradan sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki oyuncu son olarak 20 Ocak 2021'deki Denizli maçında gol atmıştı.