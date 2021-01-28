Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'a 24. hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli'den kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde yok
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28 Ocak 2021 09:29
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin son durumu belli oldu.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Cezayirli, 24. haftadaki F.Bahçe derbisinde olmayacak.

Sakat olan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından takımdan ayrı koşulara başlarken, Emre Taşdemir de kondisyonerler eşliğinde çalıştı.





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