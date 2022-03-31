Sofiane Feghouli derbide yok

Sakatlığı nedeniyle Barcelona rövanşında görev verilmeyen Sofiane Feghouli'de korkulan oldu.
Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun MR raporlarını Cezayir Milli Takımı'na yolladı ve oynatılmaması yönünde tavsiye verdi. Ancak Feghouli, oynatıldığı milli maçta sakatlandı. Cezayirli yıldız, Karagümrük maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak yok.
Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun MR raporlarını Cezayir Milli Takımı'na yolladı ve oynatılmaması yönünde tavsiye verdi. Ancak Feghouli, oynatıldığı milli maçta sakatlandı. Cezayirli yıldız, Karagümrük maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak yok.