Sofiane Feghouli derbide kayıptı

Sofiane Feghouli, 83 dakika sahada kaldı. Ancak hücumda bir türlü beklenen sorumluluğu almadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli derbide kayıptı
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22 Kasım 2021 13:44
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Cezayir Milli Takımı'nda şov yapan Feghouli, tecrübesi nedeniyle derbiye ilk 11'de başladı. Ancak Galatasaray formasıyla yine kayıplardaydı.

İlk yarıda çok net bir fırsatı kaçıran ve karşı karşıya pozisyonda genç kaleci Berke'yi geçemeyen Feghouli, 83 dakika sahada kaldı. Ancak hücumda bir türlü beklenen sorumluluğu almadı, performansıyla tribünleri çıldırttı.

Feghouli, maç başılarla birlikte 4 milyon Euro'nun üzerindeki ücretiyle, Galatasaray 'ın en çok kazanan ismi. 


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