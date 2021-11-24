Sofiane Feghouli'den derbi açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'da Sofiane Feghouli, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Geride kalan Fenerbahçe derbisine değinen Cezayirli futbolcu, " Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak çok önemli." dedi.



İşte Feghouli'nin tüm açıklamaları;



"Sistem aynı ama oyuncular değişti. Oyuncuların adapte olabilmesi zaman alıyor. Takım olarak fena değiliz. Avrupa Ligi'nde iyi devam ediyoruz. Ligde daha iyi yere geleceğiz. Galatasaray'da olmaktan, Fatih Hoca'yla çalışmaktan dolayı çok mutluyum."



"Fenerbahçe maçının analizini yaptık. Çıkardığımız sonuç; kazanmamız gerektiği. Arkadaşlarımla konuştuğumda onların yarınki maçı kazanmak için çok motive olduğunu görüyorum."



"Biz takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. 3 günde 1 bu seviyede oynamak kolay değil. Buna adapte olmaya çalışan oyuncularımız var, onlar için de kolay değil. Kendi adıma bakacak olursam, son hafta kazandığımız şampiyonluk var. Daha önümüzde uzun bir lig var. Avrupa için hedefimiz yarınki maç. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz."



"Derbi özelinde beni rahatsız eden bir şey yoktu. Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak çok önemli."





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