Sofiane Feghouli, Başakşehir yolcusu

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli konusunda flaş bir gelişme yaşandı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştı. Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, Feghouli'ye yarım sezon ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile bonuslardan da kurtulacak.



Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan uzun süredir yeni sözleşme bekliyordu. Futbol hayatına İstanbul'da devam etmek isteyen tecrübeli futbolcu, Katar ve Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.



32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asist yapma başarısı gösterdi.



