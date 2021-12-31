Sofiane Feghouli, Başakşehir yolcusu

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştı.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Sofiane Feghouli, Başakşehir yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2021 08:55
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştı. Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, Feghouli'ye yarım sezon ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile bonuslardan da kurtulacak.

Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan uzun süredir yeni sözleşme bekliyordu. Futbol hayatına İstanbul'da devam etmek isteyen tecrübeli futbolcu, Katar ve Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asist yapma başarısı gösterdi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.