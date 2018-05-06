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Sofiane Feghouli: ''180 dakikamız kaldı''

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Akhisarspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Sofiane Feghouli: ''180 dakikamız kaldı''
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06 Mayıs 2018 21:52
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli, 2-1 kazanılan Akhisarspor maçının ardından konuştu.

''ZOR MAÇTI, KARAKTER ORTAYA KOYDUK''

Akhisarspor karşısında sahaya karakter yansıttıklarını belirten Feghouli, ''Çok güzel bir karakter ortaya koyduk. Zor bir maçtı ama güzel bir galibiyet aldık ve buradan 3 puan ile dönüyoruz.'' dedi.

''ŞAMPİYONLUK İÇİN 180 DAKİKA''

Şampiyon olmak için 2 maçları kaldığını söyleyen Cezayirli futbolcu, ''Malatyaspor karşısında da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İyi bir karakter ortaya koymamız gerekiyor. Kendi evimizde oynayacağız. Şampiyon olmak için 180 dakika kaldı'' sözlerini kullandı.

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