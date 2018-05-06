Sofiane Feghouli: ''180 dakikamız kaldı''

ın yıldız isimlerinden, 2-1 kazanılan Akhisarspor maçının ardından konuştu.Akhisarspor karşısında sahaya karakter yansıttıklarını belirten Feghouli, ''Çok güzel bir karakter ortaya koyduk. Zor bir maçtı ama güzel bir galibiyet aldık ve buradan 3 puan ile dönüyoruz.'' dedi.Şampiyon olmak için 2 maçları kaldığını söyleyen Cezayirli futbolcu, ''Malatyaspor karşısında da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İyi bir karakter ortaya koymamız gerekiyor. Kendi evimizde oynayacağız. Şampiyon olmak için 180 dakika kaldı'' sözlerini kullandı.