Sociedad, Sörloth için bastırıyor!

Real Sociedad, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile kiralama ücreti konusunda anlaşma sağladı. İki kulüp arasında satın alma opsiyonu konusunda da anlaşma sağlanırsa transfer resmiyet kazanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sociedad, Sörloth için bastırıyor!
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23 Ağustos 2021 23:13
Real Sociedad, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile anlaşmaya varmak üzere...

noticias de Gipuzkoa'da yer alan habere göre; Sociedad, Carlos Fernandez'in sakatlığı ve Willian Jose'nin Real Betis'e gitmesi sonrası Alexander Sörloth için Leipzig ile görüşmelere başladı.

TEK PÜRÜZ OPSİYON MADDESİ

Kiralama ücreti konusunda Sociedad'ın Leipzig ile anlaşmaya vardığı ancak satın alma opsiyonu konusunda kulüpler arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE NOKTALANABİLİR

Sociedad'ın transferi bitirmek için yoğun baskı uyguladığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde noktalanabileceği bilgisi verildi.

25 yaşındaki Norveçli golcü, geçtiğimiz sezon transfer olduğu RB Leipzig'te yalnızca 5 gol atabilmişti. Trabzonspor formasıyla 2019/20 sezonunda kariyerinin en iyi performansını gösteren Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol atıp 11 asist yapmıştı.


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