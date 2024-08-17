Arsenal'in bir süredir kadrosuna katmak istediği Mikel Merino için önemli bir gelişme yaşandı.



İspanyol futbolcu, takımı Real Sociedad'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.



Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, Merino için, "Görüşmeler olduğu için Merino'yu kadroya almadım. Şu anda en iyi çözüm bu." açıklamasında bulundu.



Arsenal Sportif Direktörü Edu, geçtiğimiz hafta içinde Merino'nun transferi için Real Sociedad ile temaslarda bulunmuştu.



Real Sociedad ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 28 yaşındaki Mikel Merino'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.





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