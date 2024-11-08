Sociedad'a Çekya'da şok skor; 90'da yenilgi

Real Sociedad, Viktoria Plzen'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi maçını 90. dakikada yediği golle kaybetti.

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Sociedad'a Çekya'da şok skor; 90'da yenilgi
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08 Kasım 2024 00:59
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi ev shaibi Viktoria Plzen 2-1'lik skorla kazandı.

Viktoria Plzen, 13. dakikada Prince Kwabena Adu'nun golüyle öne geçti. Sociedad, 35. dakikada Orri Steinn Oskarsson'un golüyle eşitliği sağladı.

Çekya temsilcisine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Daniel Vasulin kaydetti.

İlk 3 maçını berabere bitiren Plzen, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Sociedad ise 4 puanda kaldı.

Viktoria Plzen, gelecek hafta Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sociedad ise sahasında Ajax'ı ağırlayacak.

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