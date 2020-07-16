Sochi'de 9 koronavirüs testi pozitif!

Rusya Premier Lig ekibi Sochi'de 9 kişide koronavirüs tespit edildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sochi'de 9 koronavirüs testi pozitif!
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16 Temmuz 2020 19:10
Rusya Premier Lig ekiplerinden Sochi'de 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sochi'de oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 9 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı belirtildi.

Sochi'nin bugün deplasmanda Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın fikstürü belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Ligi, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde salgın nedeniyle daha önce de bazı maçlar ertelenmişti.



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