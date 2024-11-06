San Antonio Spurs, forveti Jeremy Sochan'ın sol baş parmağının kırıldığını ve bu hafta içinde ameliyat olacağını duyurdu.



Sochan, Pazartesi günü LA Clippers'a karşı oynanan maçın ikinci çeyreğinde sakatlanmış ve oyuna geri dönmemişti.



KENS 5 San Antonio'dan Casey Viera, Sochan'in dönüşü için herhangi bir tarih verilmediğini söyledi.



Üçüncü yılındaki Sochan, Spurs adına sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve yedi maçta 15,4 sayı, 7,7 ribaund, 3,0 asist ve 1,0 top çalma ortalamaları yakaladı.



San Antonio, Batı Konferansı'nda 3-4'lük derecesiyle 12. sırada yer alıyor.



