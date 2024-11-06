Sochan parmağından ameliyat olacak, dönüş tarihi belirsiz

San Antonio Spurs, forveti Jeremy Sochan'ın sol baş parmağının kırıldığını ve bu hafta içinde ameliyat olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sochan parmağından ameliyat olacak, dönüş tarihi belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2024 11:14
San Antonio Spurs, forveti Jeremy Sochan'ın sol baş parmağının kırıldığını ve bu hafta içinde ameliyat olacağını duyurdu.

Sochan, Pazartesi günü LA Clippers'a karşı oynanan maçın ikinci çeyreğinde sakatlanmış ve oyuna geri dönmemişti.

KENS 5 San Antonio'dan Casey Viera, Sochan'in dönüşü için herhangi bir tarih verilmediğini söyledi.

Üçüncü yılındaki Sochan, Spurs adına sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve yedi maçta 15,4 sayı, 7,7 ribaund, 3,0 asist ve 1,0 top çalma ortalamaları yakaladı.

San Antonio, Batı Konferansı'nda 3-4'lük derecesiyle 12. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery