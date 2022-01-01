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Snyder: "Draymond da MVP tartışmalarında yer almalı"

Utah Jazz başantrenörü Quin Snyder, Golden State Warriors forveti Draymond Green'e "MVP tartışmalarında" yer verebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz başantrenörü Quin Snyder, Golden State Warriors forveti Draymond Green'e "MVP tartışmalarında" yer verebileceğini söyledi.

Snyder, Warriors'ın veteran oyuncusu için şu açıklamalarda bulundu:

"Sanırım birini MVP tartışmalarına dahil etmek istiyorsanız, benim için kendisi orada. Belki rakamları diğer bazı adamların ortaya koyduklarıyla aynı değil, fakat işini kendi bildiği gibi hallediyor."

Green, savunma plus/minus sıralamasında birinci sırada yer alırken, savunma 'winning shares' istatistiklerinde ise Jazz pivotu Rudy Gobert'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Draymond, bu sezon lig lideri olan 28-7'lik Warriors için maç başına 30.6 dakikada 8.4 sayı, 7.9 ribaund, 7.5 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamaları tutturuyor.


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