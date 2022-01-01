Snyder: "Draymond da MVP tartışmalarında yer almalı"

Utah Jazz başantrenörü Quin Snyder, Golden State Warriors forveti Draymond Green'e "MVP tartışmalarında" yer verebileceğini söyledi.



Snyder, Warriors'ın veteran oyuncusu için şu açıklamalarda bulundu:



"Sanırım birini MVP tartışmalarına dahil etmek istiyorsanız, benim için kendisi orada. Belki rakamları diğer bazı adamların ortaya koyduklarıyla aynı değil, fakat işini kendi bildiği gibi hallediyor."



Green, savunma plus/minus sıralamasında birinci sırada yer alırken, savunma 'winning shares' istatistiklerinde ise Jazz pivotu Rudy Gobert'in ardından ikinci sırada yer alıyor.



Draymond, bu sezon lig lideri olan 28-7'lik Warriors için maç başına 30.6 dakikada 8.4 sayı, 7.9 ribaund, 7.5 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamaları tutturuyor.



