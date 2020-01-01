Snyder: "Donovan ile gurur duyuyorum!"

Utah Jazz koçu Quin Snyder, yıldız oyuncu Donovan Mitchell'in aktivizmine destek verdi.



Mitchell'in sahada yadsınamayan yeteneğine kesinlikle büyük saygı duysa da, Snyder, yıldız oyuncunun son dönemde gösterdiği aktivizmi desteklemesi ile gurur duyuyor.



Irkçılık ve sosyal adaletsizlik konularının ülkeyi bölmeye devam etmesiyle Mitchell, sosyal medyadaki platformunu, Jazz ile bir NBA oyuncusu olarak konu hakkında farkındalık yaratmak için kullandı.



23 yaşındaki yıldızın en son Instagram'da yaptığı, ABD'deki köleliğin kaldırılmasını kutlayan tatil olan Juneteenth'in anısına bir övgüydü.



Snyder, Jazz yıldızının olanlardan ötürü "iğrenç" yorumlar almasına rağmen bir tavır almaya devam etmesinden ötürü, Mitchell'in cesaretine olan hayranlığını paylaştı:



"Donovan ile, bir paylaşım şeklinde bile bunu yaptığı için son derece gurur duyuyorum. Tabii ki bu da, düşüncelerin kişisel ve toplumumuz açısından önemli olduğu üzerine genel olarak sunulan bir ifade biçimi. Donovan'ın paylaşımının altında birçok olumlu yorum vardı."



"Bununla birlikte, iğrenç olan bazı yorumlar ve hepimizin asla tolere etmemesi gereken şeyler de vardı. Bu nedenle, olumlu yorumlar olduğunu söyleyerek bu olumsuz yorumlardan bazılarını rasyonelleştirebildiğiniz sürece, hepimizin bunun üzerine bu kadar titiz olmasının bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yorumlar olduğu sürece, yapılması gereken işler var demektir."



