Snyder, All-Star Batı Karması'nın koçu olacak

Utah Jazz'ı 23-5 ile takım tarihindeki en iyi başlangıcına taşıyan başantrenör Quin Snyder'ın, önümüzdeki ay Atlanta'da düzenlenecek olan All-Star maçında Batı Karması takımına koçluk yapacak isim olduğu bildirildi.



NBA maçın 7 Mart'ta oynanacağını henüz resmi olarak açıklamasa da, iki konferansın da en iyi dereceye sahip takımının koçunu All-Star kadrolarının başına geçirme geleneğini sürdürmeyi planladığı belirtildi.



Takımını Jazz'in ardından en iyi ikinci dereceye (22-7) taşıyan Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel ise, geçtiğimiz sezon All-Star koçluğu yaptığı için, bu sene bu görevi üstlenemeyecek.



Snyder bir All-Star takımını, 1984'de Frank Layden'ın yaptığından beri yönetecek olan ilk Jazz koçu olacak.



76ers takımının başantrenörü Doc Rivers'ın ise, Doğu Konferansı All-Star'larına koçluk yapması bekleniyor.



Rivers, Boston Celtics'e başantrenörlük yaptığı 2008 ve 2011 yıllarında bu karşılaşmada iki kez koçluk yapmıştı.



