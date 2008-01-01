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Snyder, All-Star Batı Karması'nın koçu olacak

Utah Jazz'ı 23-5 ile takım tarihindeki en iyi başlangıcına taşıyan başantrenör Quin Snyder'ın, önümüzdeki ay Atlanta'da düzenlenecek olan All-Star maçında Batı Karması takımına koçluk yapacak isim olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz'ı 23-5 ile takım tarihindeki en iyi başlangıcına taşıyan başantrenör Quin Snyder'ın, önümüzdeki ay Atlanta'da düzenlenecek olan All-Star maçında Batı Karması takımına koçluk yapacak isim olduğu bildirildi.

NBA maçın 7 Mart'ta oynanacağını henüz resmi olarak açıklamasa da, iki konferansın da en iyi dereceye sahip takımının koçunu All-Star kadrolarının başına geçirme geleneğini sürdürmeyi planladığı belirtildi.

Takımını Jazz'in ardından en iyi ikinci dereceye (22-7) taşıyan Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel ise, geçtiğimiz sezon All-Star koçluğu yaptığı için, bu sene bu görevi üstlenemeyecek.

Snyder bir All-Star takımını, 1984'de Frank Layden'ın yaptığından beri yönetecek olan ilk Jazz koçu olacak.

76ers takımının başantrenörü Doc Rivers'ın ise, Doğu Konferansı All-Star'larına koçluk yapması bekleniyor.

Rivers, Boston Celtics'e başantrenörlük yaptığı 2008 ve 2011 yıllarında bu karşılaşmada iki kez koçluk yapmıştı.


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